Israel Palestine Conflict: अमेरिकी पत्रकार पर हमले से भड़का अमेरिका, रुबियो ने इजरायल को दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी

US Journalist Attacked in West Bank: पश्चिमी तट पर अमेरिकी पत्रकार और फलस्तीनी नागरिकों पर हुए हमले ने इजरायल और अमेरिका के बीच कूटनीतिक दबाव बढ़ा दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने घटना पर नाराजगी जताते हुए इजरायल से हिंसा रोकने और हमलावरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन इस घटनाक्रम को लेकर चिंतित है और साफ कर चुका है कि वह क्षेत्र में तनाव बढ़ने के पक्ष में नहीं है।