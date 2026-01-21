GLOBAL ALERT: “मेज़ पर रहो वरना शिकार बन जाओगे” कनाडा की ट्रंप को धमकी, भारत के लिए भी बड़ा सबक!

Rule-based Order: दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (WEF 2026) में कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी (Mark Carney Davos speech 2026) का ललकारता संबोधन किसी धमकी भरी चेतावनी से कम नहीं रहा। उन्होंने दुनिया की "मध्यम शक्तियों" (Global Middle Powers strategy) को आगाह किया कि यदि वे वैश्विक निर्णयों की मेज़ पर सक्रिय नहीं रहे, तो वे शक्तिशाली देशों के "मेनू" का हिस्सा बन जाएंगे,यानि उनका अस्तित्व दांव पर लग जाएगा। राजनीति में आने से पहले एक दिग्गज बैंकर रहे मार्क कार्नी ने साफ कहा कि अमेरिका के नेतृत्व वाली पुरानी "नियम-आधारित व्यवस्था" अब इतिहास बन चुकी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब हम बदलाव के दौर में नहीं, बल्कि एक गहरी 'दरार' के दौर में हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बिना यह साफ कहा कि दुनिया अब ट्रंप-पूर्व (Canada vs Trump 51st state) सामान्य स्थिति में कभी नहीं लौटेगी। शक्तिशाली देश अब आर्थिक एकीकरण को एक हथियार (Coercion) के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे मध्यम दर्जे के देशों के लिए सुरक्षा के मायने बदल गए हैं।