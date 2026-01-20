Greenland Crisis: ट्रंप की 100% टैरिफ वाली धमकी और गाजा शांति मिशन में भारत की ‘एंट्री’

अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट कर दिया है कि वे ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण चाहते हैं। इसे केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा और संसाधनों का केंद्र बताया जा रहा है। डेनमार्क और अन्य यूरोपीय देशों ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला करार दिया है। इसके जवाब में ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर 100% टैरिफ (आयात शुल्क) लगाने की चेतावनी दी है। अगर ऐसा होता है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आ सकती है और महंगाई का एक नया दौर शुरू हो सकता है।