कनाडा में मेटा ने दिया सोशल मीडिया यूज़र्स को झटका, अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नहीं देख पाएंगे न्यूज़

कनाडा में मेटा ने दिया सोशल मीडिया यूज़र्स को झटका, अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नहीं देख पाएंगे न्यूज़

जयपुरPublished: Aug 03, 2023 01:38:54 pm Submitted by: Tanay Mishra

Big Blow By Meta To Social Media Users In Canada: मेटा ने हाल ही में कनाडा में सोशल मीडिया यूज़र्स को एक बड़ा झटका दिया है। ऐसा क्या किया मेटा ने? आइए जानते हैं।

Meta's big decision about Facebook & Instagram