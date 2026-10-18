अमेरिका का साथ देने पर मेक्सिको में पूर्व अटॉर्नी जनरल गिरफ्तार, चलेगा देशद्रोह का मुकदमा, जानें क्या है पूरा मामला

गोडॉय ने बताया कि महीनों की जांच के बाद संघीय न्यायाधीश ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। मेक्सिको में आरोपी का पूरा नाम छिपाकर 'सीजर एन' बताया जा रहा है, जो एक तरह से आम प्रथा है। सीजर जौरेगी ने अब तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अमेरिकी दूतावास ने भी शनिवार को कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।