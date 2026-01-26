मैक्सिको में कत्लेआम: फुटबॉल के मैदान पर ‘गोलियों की बारिश’, 11 की मौत से दहल उठा देश

Salamanca: मैक्सिको से एक रूह कंपा देने वाली खबर सामने आई है, जहां खेल का मैदान श्मशान में तब्दील हो गया। एक स्थानीय फुटबॉल मैच के दौरान अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी (Mexico Soccer Field Attack) कर दी, जिसमें अब तक 11 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है और 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह घटना बताती है कि मैक्सिको (Guanajuato Homicide News) में गैंगवार और हिंसा का स्तर किस कदर बेलगाम हो चुका है। घटना उस समय हुई जब स्थानीय लोग और युवा एक फुटबॉल मैदान पर मैच का आनंद ले रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अचानक कुछ गाड़ियां मैदान के पास आकर रुकीं और उनमें से निकले नकाबपोश हमलावरों ने बिना कुछ सोचे-समझे भीड़ पर राइफलों से गोलियां (Salamanca Shooting 2026) बरसानी शुरू कर दीं।