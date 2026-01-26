26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

मैक्सिको में कत्लेआम: फुटबॉल के मैदान पर ‘गोलियों की बारिश’, 11 की मौत से दहल उठा देश

Guanajuato: मैक्सिको के गुआनाजुआतो में फुटबॉल मैच के दौरान बंदूकधारियों ने मचाया कत्लेआम, 11 लोगों की मौके पर मौत और दर्जनों घायल। दो पिकअप ट्रकों में आए हमलावरों ने खिलाड़ियों और दर्शकों पर बरसाईं अंधाधुंध गोलियां।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Jan 26, 2026

Mexico soccer field shooting

मेक्सिको फ़ुटबॉल मैदान पर हमले के दौरान बचते लोग। ( फोटो: X handle/ @jurisamlegal)

Salamanca: मैक्सिको से एक रूह कंपा देने वाली खबर सामने आई है, जहां खेल का मैदान श्मशान में तब्दील हो गया। एक स्थानीय फुटबॉल मैच के दौरान अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी (Mexico Soccer Field Attack) कर दी, जिसमें अब तक 11 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है और 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह घटना बताती है कि मैक्सिको (Guanajuato Homicide News) में गैंगवार और हिंसा का स्तर किस कदर बेलगाम हो चुका है। घटना उस समय हुई जब स्थानीय लोग और युवा एक फुटबॉल मैदान पर मैच का आनंद ले रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अचानक कुछ गाड़ियां मैदान के पास आकर रुकीं और उनमें से निकले नकाबपोश हमलावरों ने बिना कुछ सोचे-समझे भीड़ पर राइफलों से गोलियां (Salamanca Shooting 2026) बरसानी शुरू कर दीं।

सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर बड़े सवाल उठे

मैदान जो कुछ ही पल पहले तालियों और शोर से गूँज रहा था, वहां चीख-पुकार मच गई। हमलावर वारदात को अंजाम देकर मिनटों में फरार हो गए, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।

ड्रग कार्टेल और गैंगवार का साया

हालांकि अभी तक किसी विशेष गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन स्थानीय पुलिस और सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे ड्रग कार्टेल का हाथ हो सकता है। मैक्सिको के इस इलाके में अक्सर दो गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है, जिसमें अक्सर निर्दोष नागरिक अपनी जान गंवा देते हैं। पुलिस अब इस 'टारगेट किलिंग' के पीछे के असली मास्टरमाइंड की तलाश में छापेमारी कर रही है।

दहशत और आक्रोश का माहौल

इस नरसंहार के बाद हर तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं:

स्थानीय जनता: लोग सड़कों पर उतरकर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब सार्वजनिक स्थल, यहां तक कि खेल के मैदान भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं।

मैक्सिकन सरकार की प्रतिक्रिया

मैक्सिकन सरकार ने इसे एक "कायराना हरकत" करार दिया है और दोषियों को सख्त सजा देने का वादा किया है। हालांकि, जनता में सरकार की विफलता को लेकर भारी गुस्सा है।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए खतरा

मानवाधिकार संगठनों ने मैक्सिको में बढ़ती गन-वायलेंस पर चिंता जताई है और इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है।

युवाओं और खेल संस्कृति पर प्रहार

इस घटना का एक गहरा पहलू यह है कि हमला खेल के मैदान पर किया गया। फुटबॉल मैक्सिको की रग-रग में बसा है। खेल के मैदान युवाओं के लिए अपराध की दुनिया से दूर रहने का एक जरिया होते हैं। लेकिन इस तरह की हिंसा के बाद, अब माता-पिता अपने बच्चों को बाहर भेजने से डरेंगे। यह हमला सिर्फ लोगों पर नहीं, बल्कि वहां की सोशल फैब्रिक और स्पोर्ट्स कल्चर पर एक प्रहार है।

जांच की दिशा और अस्पताल का हाल

घायलों की स्थिति: अस्पतालों में भर्ती 12 घायलों में से 4 की हालत अत्यंत नाजुक बनी हुई है, जिससे मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है।

हमलावरों के हथियारों के स्रोत पता लगाए जा रहे

घटना स्थल से पुलिस को सैकड़ों गोलियों के खोखे मिले हैं, जिनकी बैलिस्टिक रिपोर्ट के माध्यम से हमलावरों के हथियारों के स्रोत का पता लगाया जा रहा है।

सीमाओं पर नाकेबंदी कर दी गई

आशंका जताई जा रही है कि हमलावर पड़ोसी राज्यों की सीमा पार कर सकते हैं, इसलिए सीमाओं पर नाकेबंदी कर दी गई है।

ठोस कार्रवाई का समय

मैक्सिको की यह घटना वैश्विक समुदाय को चेतावनी देती है कि जब तक अवैध हथियारों और ड्रग्स के नेटवर्क को जड़ से नहीं काटा जाएगा, तब तक मासूमों का खून ऐसे ही बहता रहेगा। यह सिर्फ निंदा का नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई का समय है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Sports News

Sports news In Hindi

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

26 Jan 2026 01:32 pm

Hindi News / World / मैक्सिको में कत्लेआम: फुटबॉल के मैदान पर ‘गोलियों की बारिश’, 11 की मौत से दहल उठा देश

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

भारत-अमेरिका ट्रेड डील क्यों रुकी? लीक ऑडियो में Trump प्रशासन की अंदरूनी कलह का पर्दाफाश

India US Trade Agreement
विदेश

अमेरिका में बड़ा हादसा, उड़ान भरते वक्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान, हवाई सेवा ठप

flight medical emergency
विदेश

कौन है पाकिस्तानी वकील ईमान मजारी, जानें क्यों उन्हें और उनके पति को सुनाई गई 17 साल की सजा

Iman Mazari and her husband
विदेश

India-Pak Conflicts: भारत के डर से पाकिस्तान ने चीन-तुर्की से कर ली एक और बड़ी डील, सामने आई खुफिया जानकारी

विदेश

ईरान में प्रदर्शन के दौरान खामेनेई सरकार ने ली 36000 लोगों की जान, सिर्फ दो दिनों में की इतनी हत्या

Iran's Supreme Leader Ali Khamenei
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.