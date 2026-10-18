Afghanistan Taliban Conflict: पंजशीर में बड़ा घटनाक्रम: तालिबान के खिलाफ सक्रिय कमांडर मिरवाइस खान की मौत का दावा

Mirwais Khan: अफगानिस्तान के पंजशीर से आई एक खबर ने एक बार फिर क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और तालिबान विरोधी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। सोशल मीडिया पर किए गए एक दावे के अनुसार, मिरवाइस खान की मौत सुरक्षा बलों की लक्षित कार्रवाई में हुई। उसे पंजशीर में सक्रिय एक विद्रोही समूह का अहम कमांडर बताया गया है। हालांकि, इस घटनाक्रम की स्वतंत्र पुष्टि और आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने तक खबर को दावे के रूप में ही देखा जाना चाहिए।