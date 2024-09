Switzerland सुंदरी की बेरहमी से हत्या, पति ने हत्याकर मिक्सी में केमिकल के साथ पीसा

Miss Switzerland finalist cut into pieces before being pureed in blender : आरोपी थॉमस ने पहले 38 वर्षीय क्रिस्टीना की गला घोंटकर हत्या की, इसके बाद चाकू और कैंची से शव के टुकड़े कर डाले। कुछ टुकड़े बेसल के पास बिनिंगेन इलाके में फेंक दिए थे, जो पुलिस को मिल गए।

नई दिल्ली•Sep 14, 2024 / 07:14 am• Anand Mani Tripathi

Miss Switzerland finalist cut into pieces before being pureed in blender : मिस स्विट्जरलैंड प्रतियोगिता की पूर्व फाइनलिस्ट और मॉडल क्रिस्टीना जोक्सिमोविच की हत्या के बाद उसके पति ने शव को छुपाने के लिए जो किया, वह हैरान करने वाला है। आरोपी थॉमस ने पहले 38 वर्षीय क्रिस्टीना की गला घोंटकर हत्या की, इसके बाद चाकू और कैंची से शव के टुकड़े कर डाले। कुछ टुकड़े बेसल के पास बिनिंगेन इलाके में फेंक दिए थे, जो पुलिस को मिल गए। थॉमस हत्या कबूल करने के साथ सफाई दी कि उसने आत्मरक्षा में ऐसा किया है। हालांकि कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए उसे राहत देने से इनकार कर दिया। क्रिस्टीना मूल रूप से सर्बियाई थीं। उन्होंने 2003 में मॉडलिंग शुरू की। पहली बार मिस नॉर्थवेस्ट स्विट्जरलैंड का खिताब हासिल किया था। इसके बाद 2008 की मिस स्विट्जरलैंड प्रतियोगिता में फाइनलिस्ट बनीं।

अंगों को पीसकर केमिकल मिलाया थॉमस ने पुलिस को बताया कि क्रिस्टीना ने उस पर चाकू से हमला किया था। वह घबरा गया और बचाव में उसका गला दबा दिया। इसके बाद आरोपी ने हत्या के बाद शव के टुकड़े किए। कुछ फेंक दिए और कुछ अंगों को हैंड ब्लेंडर में पीसने के बाद इसमें केमिकल मिलाया।