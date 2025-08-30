मोदी ने जेलेंस्की को लगाया फोन: रूस-यूक्रेन जंग रोकने के लिए कही यह बात, जानिए इस बात के पहलू

India-Ukraine Peace Talks: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (Zelensky) से फोन पर बातचीत की। इस दौरान, मोदी ने रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia–Ukraine War) के समाधान के लिए भारत के दृढ़ रुख को दोहराया और शांति की बहाली के प्रयासों में मदद देने की अपनी प्रतिबद्धता जताई। यह बातचीत दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत की शांति (India-Ukraine Peace Talks) की ओर प्रतिबद्धता को स्पष्ट करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन संकट के समाधान के लिए भारत के समर्थन का स्पष्ट इज़हार किया। उन्होंने जेलेंस्की को यह भरोसा दिलाया कि भारत इस युद्ध को समाप्त करने के लिए हर संभव सहयोग देगा। उनका यह बयान दर्शाता है कि भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर शांति स्थापित करने के लिए हमेशा तैयार है और संघर्षों के बजाय बातचीत को प्राथमिकता देता है।