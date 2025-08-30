Patrika LogoSwitch to English

पीएम मोदी पहुंचे चीन, एयरपोर्ट पर हुआ शानदार स्वागत

PM Modi Arrives In China: पीएम नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर चीन पहुंच गए हैं।

भारत

Tanay Mishra

Aug 30, 2025

PM Modi arrives in China
Prime Minister Narendra Modi arrives in China (Photo - PM Modi's social media)

भारत (India) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) चीन पहुंच गए हैं। पीएम मोदी, तिआंजिन (Tianjin) में दो दिवसीय एससीओ शिखर सम्मेलन (SCO Summit) में हिस्सा लेने के लिए चीन गए हैं। इसका आयोजन 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगा। 7 साल में यह पहला मौका है जब पीएम मोदी, चीन के दौरे पर हैं। इससे पहले जून 2018 में पीएम मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन में ही शामिल होने के लिए ही चीन गए थे।

एयरपोर्ट पर हुआ शानदार स्वागत

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर चीन पहुंचने के बारे में फोटो शेयर करते हुए जानकारी दी। तिआंजिन एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ।

पीएम की पुतिन-जिनपिंग से मुलाकात पर रहेंगी सबकी नज़रें

ससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) और रूस (Russia) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी और जिनपिंग, 31 अगस्त को द्विपक्षीय मीटिंग करेंगे। वहीं पीएम मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय मीटिंग 1 सितंबर को होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'टैरिफ वॉर' के बीच अमेरिका समेत दुनियाभर की नज़रें पीएम मोदी की पुतिन और जिनपिंग से मुलाकात पर रहेंगी। भारत और रूस के मज़बूत संबंध तो किसी से नहीं छिपे हैं, लेकिन ट्रंप के टैरिफ की वजह से अब भारत और चीन में भी नज़दीकियां बढ़ी हैं, जो ट्रंप की चिंता बढ़ा सकती हैं।

नरेन्द्र मोदी

pm modi

PM Narendra Modi

world news

World News in Hindi

