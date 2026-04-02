मोजतबा खामेनेई का नया संदेश आया सामने, युद्ध में मारे गए लोगों की याद में देशवासियों से की बड़ी अपील

अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। करीब एक महीने से यह युद्ध जारी है और इसके बावजूद अभी भी शांती के कोई आसार नजर नहीं आ रहे है। अमेरिका और इजरायल के ईरान पर लगातार हमले जारी है और ईरान भी बिना रुके जवाबी प्रतिक्रिया दे रहा है। हथियारों के युद्ध के साथ-साथ नेताओं की बयानबाजी भी लगातार जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में ईरान के नए अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई (Mojtaba Khamenei) को लेकर बयान दिया था कि या तो वह बहुत घायल है या मर गए है। इसी कड़ी में अब खामेनेई का नया संदेश सामने आया है। खामेनेई ने यह संदेश अपने देश के लोगों के नाम जारी किया है और इसमें युद्ध में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने की बात कही गई है।