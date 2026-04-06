युद्ध के कमांड सेंटर में जाते हुए मोजतबा खामेनेई का नया वीडियो हुआ वायरल, अब सच्चाई आई सामने

अपने पिता अली खामेनेई (Ali Khamenei) की हत्या और फिर ईरान के नए सुप्रीम लीडर के पद पर नियुक्ति के बाद से ही मोजतबा दुनिया के सामने नहीं आए हैं। हालांकि टेलीग्राम और ईरानी अधिकारियों द्वारा उनके कुछ संदेश शेयर किए गए हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से अभी तक वह सामने नहीं आए हैं। इस वजह से उनके स्वास्थ्य को लेकर भी कई अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि उनके नए सुप्रीम लीडर स्वस्थ हैं। बताया जा रहा है कि वह किसी बेहद ही खुफिया और सुरक्षित स्थान पर छिपे हुए हैं। अमेरिका और इज़रायल उनकी तलाश में जुटे हुए हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए (CIA) और इज़रायली खुफिया एजेंसी मोसाद (Mossad) के जासूस मोजतबा को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।