मौत की सज़ा झेल रही भारतीय नर्स को बचाने यमन जाएगी उसकी माँ

मौत की सज़ा झेल रही भारतीय नर्स को बचाने यमन जाएगी उसकी माँ

Published: Dec 13, 2023

Mother To Go To Yemen To Save Her Daughter: भारत के केरल की एक नर्स को यमन में मौत की सज़ा मिली है। ऐसे में उसकी माँ उसे बचाने के लिए भारत से यमन जाएगी।

Nimisha Priya and her mother Prema Kumari