PM Modi in US: न्यूयॉर्क पहुंचे पीएम मोदी आज UNGA को संबोधित करेंगे, आतंकवाद पर दे सकते हैं कड़ा संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। यहां वे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति जो बिडेन के साथ बैठक करने और क्वाड समिट में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी वाशिंगटन से न्यूयार्क के लिए रवाना हुए थे।

भारतीय विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसकी जानकारी दी। बागची ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा- धन्यवाद वाशिंगटन। एक ऐतिहासिक क्वाड समिट और अमरीका, आस्ट्रेलिया और जापान के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण के लिए न्यूयॉर्क रवाना हो गए हैं।

Landed in New York City. Will be addressing the UNGA at 6:30 PM (IST) on the 25th. pic.twitter.com/CUtlNZ83JT