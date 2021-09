बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझाया QUAD का उद्देश्य, बिडेन ने छात्रों के लिए शुरू की क्वाड फेलोशिप

नई दिल्ली।

अमरीका की तीन दिवसीय यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को क्वाड देशों की बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के में इस बात पर जोर दिया कि क्वाड देशों को हिंद प्रशांत क्षेत्र में साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि क्वाड का मकसद ही यह है कि सभी साथ मिलकर दुनिया में शांति स्थापित करें और इसे समृद्धि की ओर ले जाएं।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में क्वाड का उद्देश्य समझाते हुए कहा कि सबसे पहले वर्ष 2004 के बाद क्वाड देश एकजुट हुए। तब सुनामी से निपटने के लिए हर तरह की मदद की गई थी। अब जबकि पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, तब फिर दुनिया की भलाई के लिए क्वाड सक्रिय हुआ है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड की पहली आमने सामने बैठक बुलाने के लिए बिडेन का धन्यवाद किया।

#WATCH "The Quad- a force for global good," says Prime Minister Narendra Modi at the first in-person Quad Leaders' Summit at The White House pic.twitter.com/urFIhjhGCQ

वहीं, इस बैठक में जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह सम्मेलन बेहतर रहा। सुगा ने बिडेन का धन्यवाद करते हुए कहा कि जापानी फूड प्रॉडक्ट पर जो प्रतिबंध लगा था, उसे आपने खत्म कर दिया। इसके लिए मैंने आपसे गत अप्रैल में गुजारिश की थी।

Today, we are also launching a new Quad fellowship for students from each of our Quad countries to pursue advanced degrees in leading stem programs here in the United States, representing an investment in the leaders, innovators & pioneers of tomorrow: US President Joe Biden pic.twitter.com/6AEpOvtIiK