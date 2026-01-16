NASA का ऐतिहासिक फैसला: मेडिकल कारणों से पहली बार ISS से अंतरिक्ष यात्रियों की समय से पहले वापसी

चालक दल के कप्तान, नासा के अंतरिक्ष यात्री माइक फिंके सबसे पहले अंतरिक्ष यान से बाहर निकले, मुस्कुराते हुए और अपने पैरों पर थोड़ा लड़खड़ाते हुए, फिर सामान्य प्रक्रियाओं का पालन करते हुए एक स्ट्रेचर पर लेट गए। नासा की ज़ेना कार्डमैन, जापान की किमिया युई और अंतरिक्ष यात्री ओलेग प्लाटोनोव उनके पीछे-पीछे आए और कैमरों की ओर हाथ हिलाते हुए मुस्कुराए। कार्डमैन ने कहा, घर आकर कितना अच्छा लग रहा है! गौरतलब है कि 1998 में स्टेशन को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए जाने के बाद से यह पहली बार है जब स्वास्थ्य समस्या के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को निकाला गया है।