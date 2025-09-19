धरती की तकनीक का ‘धुआं’ न निकाल दे सूरज की ‘तपिश’, नासा की ये रिपोर्ट है चौंकाने वाली

वैज्ञानिकों ने सोचा था कि सूरज अब लंबे समय तक ‘शांत’ रहेगा। साल 2008 में यह अपने सबसे कमजोर दौर में पहुंचा था और भविष्यवाणी की गई थी कि आगे भी इसकी चमक फीकी पड़ती जाएगी। लेकिन नासा के नए अध्ययन ने चौंका दिया है कि सूरज फिर से जबरदस्त एक्टिव हो रहा है। इसका असर सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं रहेगा। जब सूरज से सोलर स्टॉर्म या फ्लेयर निकलते हैं, तो वे धरती की तकनीकी प्रणालियों को हिला सकते हैं। पावर ग्रिड, जीपीएस सिस्टम और रेडियो संचार पर इसका सीधा असर पड़

सकता है।