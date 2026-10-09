Nobel Peace Prize: नेलसन मंडेला की वकील नवी पिल्लई को क्यों मिला नोबेल शांति पुरस्कार? इस बार भी हाथ मलते रह गए डोनाल्ड ट्रंप

नवी पिल्लई साउथ अफ्रीका के डरबन में भारतीय तमिल परिवार में पैदा हुईं। रंगभेद के कठिन दिनों में उन्होंने वकील बनकर नेलसन मंडेला और दूसरे कार्यकर्ताओं की रक्षा की। मंडेला खुद नोबेल विजेता रहे हैं। पिल्लई ने उस समय अदालतों में लड़कर साबित किया कि कानून कमजोरों का साथ दे सकता है।