नेपाल में धार्मिक हिंसा से हालात बेकाबू: बीरगंज में कर्फ्यू, भारत-नेपाल बॉर्डर सील

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने पर्सा जिले के बीरगंज शहर में कर्फ्यू लागू कर दिया है। इसके साथ ही भारत-नेपाल सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया है। मैत्री पुल समेत सभी बॉर्डर पॉइंट्स पर आवागमन रोक दिया गया है। केवल आपातकालीन सेवाओं को सीमा पार करने की अनुमति दी जा रही है। सीमा सुरक्षा बल (SSB) ने अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी है और हर आने-जाने वाले व्यक्ति की कड़ी जांच की जा रही है।