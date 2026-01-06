नेपाल में धार्मिक हिंसा से हालात बेकाबू: बीरगंज में कर्फ्यू, भारत-नेपाल बॉर्डर सील

नेपाल में फैली हिंसा (Videoscreenshot)
India-Nepal Border Seal: नेपाल के पर्सा और धनुषा जिलों में धार्मिक विवाद के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। मस्जिद में तोड़फोड़ और पवित्र ग्रंथ जलाने की कथित घटना की खबर फैलते ही विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जो कुछ ही समय में हिंसक रूप ले बैठा है। सोशल मीडिया पर धार्मिक सामग्री से जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद तनाव और ज्यादा गहरा गया।
स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने पर्सा जिले के बीरगंज शहर में कर्फ्यू लागू कर दिया है। इसके साथ ही भारत-नेपाल सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया है। मैत्री पुल समेत सभी बॉर्डर पॉइंट्स पर आवागमन रोक दिया गया है। केवल आपातकालीन सेवाओं को सीमा पार करने की अनुमति दी जा रही है। सीमा सुरक्षा बल (SSB) ने अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी है और हर आने-जाने वाले व्यक्ति की कड़ी जांच की जा रही है।
हिंसक प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को हालात संभालने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस झड़प में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए डॉग स्क्वायड की टीम भी सीमा पर तैनात की गई है।
SSB अधिकारियों के अनुसार, केवल मैत्री पुल ही नहीं बल्कि सहदेवा, महदेवा, पनटोका, सिवान टोला और मुशहरवा जैसे अन्य सीमा क्षेत्रों में भी गश्त तेज कर दी गई है। इन इलाकों में हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।
धनुषा जिले की कमला नगरपालिका में भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। यहाँ मस्जिद में तोड़फोड़ और कुरान जलाने की सूचना सामने आने के बाद मुस्लिम समुदाय में आक्रोश फैल गया और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। बाद में यह प्रदर्शन हिंसक हो गए। वहीं, कुछ हिंदू संगठनों की प्रतिक्रिया के बाद स्थिति और बिगड़ गई, जिससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया।
प्रशासन ने सभी समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात हैं और मामले की गहन जांच जारी है।
बीरगंज और आसपास के इलाकों में बिगड़ते हालात के चलते नेपाल में काम करने वाले कई भारतीय मजदूर और कामगार अपने घर लौटने लगे हैं। नेपाल से लौट रहे भारतीय नागरिक राकेश ने बताया कि बीरगंज में सभी दुकानें और बाजार पूरी तरह बंद हैं। ऐसे हालात में वहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य होने पर वह दोबारा काम पर लौटेंगे।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग