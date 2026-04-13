बैंक में 1.46 करोड़, पत्नी के पास 190 तोला सोना-चांदी, नेपाल के नए पीएम बालेन्द्र शाह के पास है बेशुमार संपत्ति

प्रधानमंत्री द्वारा जारी विवरण के अनुसार उनकी आय के स्रोतों में फेसबुक, यूट्यूब और स्पॉटिफाई जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हैं। यह दिखाता है कि आधुनिक दौर में सोशल मीडिया भी आय का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। बालेंद्र शाह के साथ-साथ उनके परिवार की संपत्ति का भी खुलासा किया गया है, जिसमें उनकी मां के नाम काठमांडू में लगभग 5 आना जमीन और धनुषा जिले में 1.2 बिघा जमीन दर्ज है। वहीं उनके पिता के पास महोत्तरी जिले में बड़ी मात्रा 9 बिघा भूमि है। उनकी पत्नी के पास सोना और चांदी समेत करीब 190 तोला कीमती धातुएं है।