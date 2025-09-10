नेपाल में चल रहे प्रदर्शन के बीच, बम ब्लास्ट के आरोपी पूर्व मंत्री समेत कई अपराधी जेल तोड़ कर भागे

बता दे कि साह पिछले 13 सालों से जेल में बंद था और आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। जेल जाने से पहले वह मधेसी जनाधिकार फोरम से दो बार सांसद रह चुका है। बाद में शाह को सद्भावना पार्टी की तरफ से संविधान सभा का सदस्य भी चुना गया था। शाह को 30 अप्रैल 2012 को जनकपुर के रामानन्द चौक पर हुए बम धमाके की घटना में मुख्य आरोपी पाया गया था। इस घटना में पांच लोगों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही शाह के खिलाफ रेडियो टुडे के मीडिया उद्यमी अरुण सिंघानिया की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता होने का भी आरोप है। जेल से भागने के बाद से ही शाह अपने आप को बेगुनाह बता रहा है और GEN Z के आंदोलन की सराहना कर रहा है।