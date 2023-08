नेपाल ने मांगी भारत और चीन से मदद, 100 किलो सोने की तस्करी का है मामला

Nepal Asks For Help From India And China: नेपाल ने हाल ही में भारत और चीन से मदद मांगी है। यह मदद सोने की तस्करी के मामले के लिए मांगी गई है और वो भी 100 किलो सोना।







Leaders of Nepal, India and China