नेपाल में हिंसक ‘सत्ता उखाड़ आंदोलन’ का भारत पर क्या होगा असर,सरहद पर चौकसी बढ़ाई

Nepal Social Media Ban Protest: नेपाल में राजशाही शासन की मांग और सरकार की ओर से सोशल मीडिया बंद करने के विरोध में किए जा रहे देशव्यापी आंदोलन (Nepal social media ban Nepal social media ban) के हिंसक रूप लेने व संसद पर हमले के बाद हालात और अधिक खराब हो गए हैं। संसद से सड़क तक बवाल मचा हुआ है। काठमांडू सहित कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है। दरअसल नेपाल सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब, X(Twitter), इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे करीब 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया है। सरकार का कहना है कि इससे नफरत फैलाने वाली बातें और अफवाहें रुकी रहेंगी। लेकिन देश के युवा इस फैसले से नाराज़ (Nepal protest 2025) हैं। वे इसे आज़ादी छीनने जैसा मान रहे हैं। बैन के खिलाफ नेपाल के कई शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। राजधानी काठमांडू (Kathmandu violence news) में हालात सबसे ज़्यादा बिगड़े। संसद भवन तक पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने हमला करने की कोशिश की। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए गोलियां चलाईं, जिसमें अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। कई जिलों के साथ बुटवल,रुपन्देही व भैरहवा सीमा पर भी कर्फ्यू लगा दिया गया है।