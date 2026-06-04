डेथ जोन में फंसने के बाद भी नहीं मानी हार, 6 दिन बाद जिंदा लौटा एवरेस्ट पर लापता हुआ नेपाली पर्वतारोही

क्रिस थ्राल ने बताया कि नीचे उतरते समय उन्हें एक पोलिश पर्वतारोही मिला, जिसकी सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी और उसके हाथों में फ्रॉस्टबाइट के लक्षण दिखाई दे रहे थे। उन्होंने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर साझा करते हुए उस पर्वतारोही को बचाने का फैसला किया। सामान्य रूप से दो घंटे में पूरा होने वाला रास्ता खराब मौसम और थकान के कारण 11 घंटे में तय हुआ। थ्राल ने कहा कि इस सीजन में हालात बेहद चुनौतीपूर्ण थे और पांच दिन का अभियान 11 दिन तक खिंच गया। इसी बीच शेरपा से संपर्क टूट गया और खोज अभियान शुरू किया गया, लेकिन कई दिनों तक उनका कोई पता नहीं चला।