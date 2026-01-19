नीदरलैंड के विदेश मंत्री ने ग्रीनलैंड मामले पर ट्रंप टैरिफ को बताया ब्लैकमेल

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की ग्रीनलैंड (Greenland) को अमेरिका का हिस्सा बनाने की ज़िद बढ़ती ही जा रही है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की पेशकश की है लेकिन ज़रूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई करने की भी धमकी दी है। ग्रीनलैंड, डेनमार्क (Denmark) का हिस्सा है और एक स्वायत्तशासी क्षेत्र है। ऐसे में कई देश ट्रंप की ज़िद का विरोध कर रहे हैं। इसी वजह से ट्रंप ने ट्रंप ने डेनमार्क, नॉर्वे (Norway), स्वीडन (Sweden), फ्रांस (France), जर्मनी (Germany), ब्रिटेन (Britain), नीदरलैंड (Netherlands) और फिनलैंड (Finland) पर एक्स्ट्रा 10% टैरिफ लगा दिया है जो 1 फरवरी से लागू होगा। इस मामले पर अब नीदरलैंड के विदेश मंत्री ने प्रतिक्रिया जाहिर की है।