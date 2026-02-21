ज़मीन से नीचे और भीड़भाड़ से दूर, 5 हजार करोड़ में तैयार होगी परिवहन के लिए नई सुरंग

गगनचुंबी इमारतों और हैरतअंगेज़ इंजीनियरिंग वाला संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) एक बार फिर दुनिया को चौंकाने के लिए तैयार है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की ‘द बोरिंग कंपनी’ की तरफ से 'दुबई लूप' के नाम से एक हाईटेक भूमिगत परिवहन नेटवर्क बनाने की तैयारी चल रही है, जो ट्रैफिक जाम, समय और प्रदूषण तीनों ही समस्याओं का प्रभावी हल देगी। 22.2 किलोमीटर लंबे प्रस्तावित अंडरग्राउंड नेटवर्क में 19 स्टेशन होंगे, जहाँ गाडियाँ 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। हालांकि पहले चरण में 6.4 किलोमीटर का पायलट रूट इस वर्ष के अंत तक पूरा करने की योजना है।