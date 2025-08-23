Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

न्यूयॉर्क में भारतीय यात्रियों से भरी बस का हुआ एक्सीडेंट, 5 लोगों की मौत

New York Bus Accident: न्यूयॉर्क में एक बस एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। इस हादसे में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है।

भारत

Tanay Mishra

Aug 23, 2025

New York bus accident
Bus accident in New York (Photo - Washington Post)

रोड एक्सीडेंट्स के मामलों में दुनियाभर में ही इजाफा देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं, आए दिन ही इस तरह के हादसे होते रहते हैं। इसी तरह का एक मामला अब अमेरिका (United States Of America) में सामने आया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क (New York) में एक टूरिस्ट बस का एक्सीडेंट हो गया है। शुक्रवार को यह टूरिस्ट बस नियाग्रा फॉल्स से न्यूयॉर्क शहर जा रही थी और इसमें 54 यात्री सवार थे। तभी न्यूयॉर्क के पेमब्रोक के पास इंटरस्टेट-90 पर इस बस का एक्सीडेंट हो गया।

5 लोगों की मौत

न्यूयॉर्क में हुए इस बस एक्सीडेंट में 5 लोगों की मौत हो गई। बस की खिड़कियाँ टूटने से कई यात्री सड़क पर का गिरे, जिससे पांच यात्रियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

कई लोग घायल

वहीं कई लोग इस हादसे में घायल भी हो गए। घायलों में 1 से 74 वर्ष की उम्र के लोग शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस के जरिए नज़दीकी अस्पतालों, खास तौर पर बफैलो के एरी काउंटी मेडिकल सेंटर में ले जाया गया। घायलों में से कई लोगों को सिर में चोट, हाथ-पैर टूटने जैसी गंभीर चोटें आईं। हालांकि उनकी सर्जरी की गई, जिसके बाद अब वो सामान्य स्थिति में हैं।

बस में थे कई भारतीय

जानकारी के अनुसार बस में कई भारतीय टूरिस्ट्स मौजूद थे। हालांकि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि मृतकों में से कितने भारतीय टूरिस्ट्स थे। चाइनीज़ और फिलीपीनो टूरिस्ट भी इस बस में मौजूद थे।

किस वजह से हुआ एक्सीडेंट?

पुलिस की जांच में पता चला कि बस ड्राइवरका ध्यान भटकने के कारण बस काबू से बाहर होकर दाहिनी ओर पलट गई। इससे बस को काफी नुकसान पहुंचा। इस हादसे में बस पूरी तरह से डैमेज हो गई। पुलिस के अनुसार हादसे के समय ज़्यादातर यात्रियों ने सीटबेल्ट्स नहीं पहनी हुई थी और इसी वजह से कई यात्री खिड़कियों को तोड़ते हुए बस से बाहर जा गिरे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

23 Aug 2025 10:50 am

Hindi News / World / न्यूयॉर्क में भारतीय यात्रियों से भरी बस का हुआ एक्सीडेंट, 5 लोगों की मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.