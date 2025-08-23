न्यूयॉर्क में भारतीय यात्रियों से भरी बस का हुआ एक्सीडेंट, 5 लोगों की मौत

रोड एक्सीडेंट्स के मामलों में दुनियाभर में ही इजाफा देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं, आए दिन ही इस तरह के हादसे होते रहते हैं। इसी तरह का एक मामला अब अमेरिका (United States Of America) में सामने आया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क (New York) में एक टूरिस्ट बस का एक्सीडेंट हो गया है। शुक्रवार को यह टूरिस्ट बस नियाग्रा फॉल्स से न्यूयॉर्क शहर जा रही थी और इसमें 54 यात्री सवार थे। तभी न्यूयॉर्क के पेमब्रोक के पास इंटरस्टेट-90 पर इस बस का एक्सीडेंट हो गया।
न्यूयॉर्क में हुए इस बस एक्सीडेंट में 5 लोगों की मौत हो गई। बस की खिड़कियाँ टूटने से कई यात्री सड़क पर का गिरे, जिससे पांच यात्रियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
वहीं कई लोग इस हादसे में घायल भी हो गए। घायलों में 1 से 74 वर्ष की उम्र के लोग शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस के जरिए नज़दीकी अस्पतालों, खास तौर पर बफैलो के एरी काउंटी मेडिकल सेंटर में ले जाया गया। घायलों में से कई लोगों को सिर में चोट, हाथ-पैर टूटने जैसी गंभीर चोटें आईं। हालांकि उनकी सर्जरी की गई, जिसके बाद अब वो सामान्य स्थिति में हैं।
जानकारी के अनुसार बस में कई भारतीय टूरिस्ट्स मौजूद थे। हालांकि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि मृतकों में से कितने भारतीय टूरिस्ट्स थे। चाइनीज़ और फिलीपीनो टूरिस्ट भी इस बस में मौजूद थे।
पुलिस की जांच में पता चला कि बस ड्राइवरका ध्यान भटकने के कारण बस काबू से बाहर होकर दाहिनी ओर पलट गई। इससे बस को काफी नुकसान पहुंचा। इस हादसे में बस पूरी तरह से डैमेज हो गई। पुलिस के अनुसार हादसे के समय ज़्यादातर यात्रियों ने सीटबेल्ट्स नहीं पहनी हुई थी और इसी वजह से कई यात्री खिड़कियों को तोड़ते हुए बस से बाहर जा गिरे।