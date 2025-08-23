न्यूयॉर्क में भारतीय यात्रियों से भरी बस का हुआ एक्सीडेंट, 5 लोगों की मौत

रोड एक्सीडेंट्स के मामलों में दुनियाभर में ही इजाफा देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं, आए दिन ही इस तरह के हादसे होते रहते हैं। इसी तरह का एक मामला अब अमेरिका (United States Of America) में सामने आया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क (New York) में एक टूरिस्ट बस का एक्सीडेंट हो गया है। शुक्रवार को यह टूरिस्ट बस नियाग्रा फॉल्स से न्यूयॉर्क शहर जा रही थी और इसमें 54 यात्री सवार थे। तभी न्यूयॉर्क के पेमब्रोक के पास इंटरस्टेट-90 पर इस बस का एक्सीडेंट हो गया।