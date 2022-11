मेक्सिको के बार में अंधाधुंध फायरिंग, 4 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत, 2 घायल

Submitted by:

मैक्सिकन राज्य गुआनाजुआतो में एक बार में गोलीबारी की घटना सामने आई है। इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई वहीं 2 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार करीब 9 बजे हथियारों से लैस एक समूह बार में पहुंचा था। जहां गिरोह के कुछ अपराधियों ने गोलियां चलाई और एक धमकी भरे पोस्टर भी छोड़े।

Nine people killed after gunmen open fire in Mexico bar