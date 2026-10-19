दक्षिण कोरिया के साथ युद्ध की तैयारी में उत्तर कोरिया, सीमा पर हथियार की तैनाती, किम जोंग की बहन ने दी चेतावनी

किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया को आरओके (रिपब्लिक ऑफ कोरिया) कहकर संबोधित किया। बता दें कि 1 अगस्त से 17 अक्टूबर तक दक्षिण कोरिया ने 2870 बार लाउडस्पीकर से चेतावनी दी है और सीमा पर 201 बार गोली चलाई है। यह आंकड़ा किम यो जोंग ने खुद बताया। फिलहाल, दक्षिण कोरिया ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है।