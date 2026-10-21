किम जोंग उन की बहन ने सीमा पर संभाला मोर्चा, दक्षिण कोरिया को दी चेतावनी

नई दिल्ली। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया से लगी सीमा के अग्रिम क्षेत्रों का दौरा कर वहां चल रहे सैन्य किलेबंदी के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दक्षिण कोरिया की ओर से किसी भी तरह की उकसावे वाली कार्रवाई किए जाने पर कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) ने बुधवार को यह जानकारी दी।