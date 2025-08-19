इस देश की राजकुमारी के बेटे पर 4 रेप समेत 32 आरोप, 10 साल की हो सकती है जेल

नॉर्वे (Norway) का शाही परिवार एक बार फिर विवाद में फंस चुका है। इस विवाद का कारण है नॉर्वे की राजकुमारी का बेटा। नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेज़ मेटे-मैरिट (Mette-Marit) के बेटे मारियस बोर्ग होइबी (Marius Borg Hoiby) पर कानूनी शिकंजा कंसता जा रहा है। पिछले साल एक महिला, जिसे मारियस की गर्लफ्रेंड बताया जा रहा था, पर हमला करने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। तभी से वह जांच के घेरे में था। अब उसको एक और कानूनी झटका लगा है।