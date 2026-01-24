पाकिस्तान में शादी की खुशियों के बीच पसरा मातम, आत्मघाती हमले में 7 की मौत, मच गई चीख-पुकार

वहीं, बम धमाके के बाद डेरा इस्माइल जिले के मुख्यालय अस्पातल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। साथ ही, खैबर पख्तूनख्वा रेस्क्यू 1122 के प्रवक्ता बिलाल अहमद फैजी ने बताया कि अब तक 5 शव और 10 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही 7 एंबुलेंस, एक फायर ब्रिगेड और एक आपदा राहत वाहन मौके पर भेजा गया। राहत व बचाव कार्य जारी है।