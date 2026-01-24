पाकिस्तान में शादी की खुशियों के बीच पसरा मातम, आत्मघाती हमले में 7 की मौत, मच गई चीख-पुकार

पाकिस्तान में ब्लास्ट (फोटो- सोशल मीडिया)
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में एक शादी समारोह में आत्मघाती हमला हुआ है। इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोग घायल हैं। घटना को लेकर डेरा इस्माइल खान के जिला पुलिस अधिकारी सज्जाद अहमद साहिबजादा ने कहा कि यह आत्मघाती हमला था।
उन्होंने कहा कि शादी समारोह में मेहमान डांस कर रहे थे तभी हमलावर ने खुद को उड़ाया। विस्फोट के बाद कमरे की छत गिर गई, जिससे बचाव कार्य में काफी बाधा आई और मलबे में फंसे लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो गया।
पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कहा कि इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि शांति समिति के एक प्रमुख सदस्य वहीदुल्लाह महसूद उर्फ जिगरी महसूद भी मारे गए लोगों में शामिल हैं। इधर, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने धमाके की कड़ी निंदा की है और पुलिस महानिरीक्षक से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
वहीं, बम धमाके के बाद डेरा इस्माइल जिले के मुख्यालय अस्पातल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। साथ ही, खैबर पख्तूनख्वा रेस्क्यू 1122 के प्रवक्ता बिलाल अहमद फैजी ने बताया कि अब तक 5 शव और 10 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही 7 एंबुलेंस, एक फायर ब्रिगेड और एक आपदा राहत वाहन मौके पर भेजा गया। राहत व बचाव कार्य जारी है।
