24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तान में शादी की खुशियों के बीच पसरा मातम, आत्मघाती हमले में 7 की मौत, मच गई चीख-पुकार

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में एक शादी समारोह में आत्मघाती हमला हुआ है। इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोग घायल हैं। घटना को लेकर डेरा इस्माइल खान के जिला पुलिस अधिकारी सज्जाद अहमद साहिबजादा ने कहा कि यह आत्मघाती हमला था। उन्होंने कहा कि शादी समारोह [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Jan 24, 2026

पाकिस्तान में ब्लास्ट (फोटो- सोशल मीडिया)

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में एक शादी समारोह में आत्मघाती हमला हुआ है। इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोग घायल हैं। घटना को लेकर डेरा इस्माइल खान के जिला पुलिस अधिकारी सज्जाद अहमद साहिबजादा ने कहा कि यह आत्मघाती हमला था।

उन्होंने कहा कि शादी समारोह में मेहमान डांस कर रहे थे तभी हमलावर ने खुद को उड़ाया। विस्फोट के बाद कमरे की छत गिर गई, जिससे बचाव कार्य में काफी बाधा आई और मलबे में फंसे लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो गया।

पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कहा कि इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि शांति समिति के एक प्रमुख सदस्य वहीदुल्लाह महसूद उर्फ जिगरी महसूद भी मारे गए लोगों में शामिल हैं। इधर, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने धमाके की कड़ी निंदा की है और पुलिस महानिरीक्षक से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

वहीं, बम धमाके के बाद डेरा इस्माइल जिले के मुख्यालय अस्पातल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। साथ ही, खैबर पख्तूनख्वा रेस्क्यू 1122 के प्रवक्ता बिलाल अहमद फैजी ने बताया कि अब तक 5 शव और 10 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही 7 एंबुलेंस, एक फायर ब्रिगेड और एक आपदा राहत वाहन मौके पर भेजा गया। राहत व बचाव कार्य जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

24 Jan 2026 08:33 am

Published on:

24 Jan 2026 08:11 am

Hindi News / World / पाकिस्तान में शादी की खुशियों के बीच पसरा मातम, आत्मघाती हमले में 7 की मौत, मच गई चीख-पुकार

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘धमकी हमारे लिए नई बात नहीं है, हम भी अब हर चीज के लिए तैयार’, ईरान ने ट्रंप को कर दिया सीधा चैलेंज

trump action plan on cuba
विदेश

Bangladesh चुनाव में जमात-ए-इस्लामी को अमेरिका का सपोर्ट? भारत के लिए बना मुसीबत

National Citizens Party
विदेश

एक खरब डॉलर का निवेश मिसाइलों के निशाने पर..ईरान के धर्मगुरु ने दी अमेरिका को सीधी धमकी

Donald Trump
विदेश

‘तुम्हारे मालिक भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे!’ ईरान ने जेलेंस्की को दी खुली चेतावनी

Abbas Araghchi Volodymyr Zelenskyy
विदेश

शेख हसीना ने यूनुस सरकार के खिलाफ बड़ा ऐलान, कहा- विदेशी सेवा करने वाली कठपुतली…

Sheikh Hasina statement, Former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina, Bangladesh political crisis 2024,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.