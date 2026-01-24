Bangladesh चुनाव में जमात-ए-इस्लामी को अमेरिका का सपोर्ट? भारत के लिए बना मुसीबत

अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए तख्तापलट और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद, शेख हसीना की ओर से एक कथित बयान सामने आया था। इसमें उन्होंने दावा किया कि अमेरिका उन्हें सत्ता से हटाना चाहता था क्योंकि उन्होंने सेंट मार्टिन द्वीप को अमेरिका को सौंपने से इनकार कर दिया था। हसीना के अनुसार, यदि वे इस द्वीप पर अमेरिका को एयरबेस या सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति दे देतीं, तो वे सत्ता में बनी रह सकती थीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाकर बंगाल की खाड़ी पर नियंत्रण करना चाहता है। व्हाइट हाउस और अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि उनकी सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा करने या वहां सैन्य अड्डा बनाने की कोई योजना नहीं है।