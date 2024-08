PM Modi का अब न्यूयॉर्क के Long Island पर होगा मेगा आयोजन, ऐसे मिलेगा मुफ़्त पास, यूं मिलेगी एंट्री

PM Modi will address in New York : संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वक्ताओं की अनंतिम सूची के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को वहां संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे।

नई दिल्ली•Aug 25, 2024 / 04:46 pm• M I Zahir

PM Modi in Us

PM Modi will address in New York : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi )अगले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र में भाग लेने के लिए अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। वे वहां एक बड़े प्रवासी कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे और भारतीय-अमेरिकी समुदाय के सदस्यों को संबोधित करेंगे। यह सामुदायिक कार्यक्रम 22 सितंबर को न्यूयॉर्क के लॉन्गआइलैंड में 16,000 सीटों वाले नासाउ कोलिज़ियम में आयोजित किया जाएगा।

Hindi News/ world / PM Modi का अब न्यूयॉर्क के Long Island पर होगा मेगा आयोजन, ऐसे मिलेगा मुफ़्त पास, यूं मिलेगी एंट्री