ओमान के पास तेल टैंकर से सैन्य बलों की भिड़ंत, समुद्र में फिर जहाजों की बढ़ी चिंता

स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। (फाइल फोटो- ANI)
ओमान के तट के पास समुद्र में एक तेल टैंकर और सैन्य बलों के बीच मंगलवार को भिड़ंत हो गई। ताजा घटना के बाद समुद्र में जहाजों की चिंता बढ़ गई है। ब्रिटेन के समुद्री निगरानी केंद्र यूकेएमटीओ के मुताबिक, यह घटना ओमान के तट से करीब 121 समुद्री मील पूर्व में हुई।
हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि किस देश के सैन्य बल ने टैंकर पर हमला किया है। फिलहाल, इस घटना में किसी के घायल होने या मारे जाने की खबर नहीं है।
यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब मिडिल ईस्ट में समुद्री गतिविधियों और सुरक्षा को लेकर लगातार सतर्कता बरती जा रही है। इस हमले से तेल टैंकरों की आवाजाही और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी असर पड़ सकता है।
यूकेएमटीओ ने बताया कि यह घटना अंतरराष्ट्रीय समय के अनुसार सुबह करीब 10 बजे हुई। शुरुआती जानकारी में बताया गया कि जहाज उस क्षेत्र में जारी सैन्य गतिविधियों के हिस्से के रूप में संपर्क या गतिविधि की स्थिति में आया था।
हालांकि, रिपोर्ट में घटना की पूरी जानकारी नहीं दी गई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि टैंकर को रोका गया, उससे पूछताछ की गई या उसके आसपास किसी तरह की सैन्य कार्रवाई हुई।
ओमान के आसपास का समुद्री क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से बेहद खास है। इस इलाके से तेल और अन्य सामान ले जाने वाले जहाज गुजरते हैं। इसलिए यहां होने वाली किसी भी सैन्य गतिविधि का असर समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा सकती है।
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