ओमान के पास तेल टैंकर से सैन्य बलों की भिड़ंत, समुद्र में फिर जहाजों की बढ़ी चिंता

ओमान के तट के पास समुद्र में एक तेल टैंकर और सैन्य बलों के बीच मंगलवार को भिड़ंत हो गई। ताजा घटना के बाद समुद्र में जहाजों की चिंता बढ़ गई है। ब्रिटेन के समुद्री निगरानी केंद्र यूकेएमटीओ के मुताबिक, यह घटना ओमान के तट से करीब 121 समुद्री मील पूर्व में हुई।