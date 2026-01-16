16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

लश्कर के ऑपरेशनल कमांडर ने माना: ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में मरकज-ए-तैयबा तबाह

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय मरकज-ए-तैयबा तबाह होने की पुष्टि खुद संगठन के ऑपरेशनल कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ ने की है। आईएसआई की मौजूदगी में आतंकियों की नई साजिश की जानकारी भी सामने आई है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 16, 2026

Markaz-e-Taiba

भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लश्कर का हेड क्वार्टर मरकज-ए तैयबा पूरी तरह से तबाह। (Photo - ANI)

आतंकी संगठन लश्कर-ए तैयबा के ऑपरेशनल कमांडर और शीर्ष आतंकवादी हाफिज अब्दुल रऊफ ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर माना है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लश्कर का हेड क्वार्टर मरकज-ए तैयबा पूरी तरह से तबाह हो गया है।

रऊफ ने एक रैली में कहा कि 6-7 मई को जो हुआ, वह जगह अब मस्जिद नहीं रही।आज हम वहां बैठ भी नहीं सकते। सब खत्म हो गया, वह ढह गया है। बताते चलें कि हाफिज अब्दुल रऊफ ने ही ऑपरेशन सिंदुर के बाद मारे गए आतंकियों के जनाजे की नमाज पढ़ाई थी। उस नमाज में पाकिस्तानी सेना के कई अधिकारी भी शामिल हुए थे। इससे पहले पाकिस्तान मुरीदके में स्थित मरकज ए तैयबा पर भारतीय हमले को लेकर झूठ फैलाता था। अब शीर्ष आतंकी ने ही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की पुष्टि कर दी है।

आतंकियों की नई पौध तैयार करने का मंसूबा

ऑपरेशन सिंदूर में तबाह होने के बाद भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संरक्षण में चल रहे आतंकी संगठन फिर से अपना सर उठा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की देखरेख में बहावलपुर में एक गुप्त बैठक हुई थी। इसमें लश्कर और जैश के कमांडर शामिल थे। बैठक में तय हुआ था कि पुराने कमांडरों की जगह नई पीढ़ी के आतंकियों को आगे लाया जाए। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि लश्कर ने मुरीदके में अपने मुख्यालय मरकज ए तैयबा को फिर सक्रिय किया है। आईएसआई नए आतंकियों की ट्रेनिंग भी करा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Jan 2026 01:26 am

Hindi News / World / लश्कर के ऑपरेशनल कमांडर ने माना: ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में मरकज-ए-तैयबा तबाह

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

NASA का ऐतिहासिक फैसला: मेडिकल कारणों से पहली बार ISS से अंतरिक्ष यात्रियों की समय से पहले वापसी

The SpaceX Dragon crew spacecraft
विदेश

डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बीच एक्शन में भारत: ईरान से 10,000 से अधिक नागरिकों को निकालने की तैयारी शुरू

Ayatollah Ali Khamenei
विदेश

Grok AI में बड़ा बदलाव: असली तस्वीरों से छेड़छाड़ बंद, अब केवल पेड सर्विस में मिलेगा ये फीचर

Elon Musk
विदेश

Explainer: क्या है ट्रंप का ‘गोल्डन डोम’? जिसके लिए अमेरिका को हर हाल में चाहिए ग्रीनलैंड

Donald Trump
विदेश

बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं का कत्लेआम, नरसिंहदी में एक और हिंदू की बेरहमी से हत्या

Bangladesh Violence
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.