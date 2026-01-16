लश्कर के ऑपरेशनल कमांडर ने माना: ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में मरकज-ए-तैयबा तबाह

ऑपरेशन सिंदूर में तबाह होने के बाद भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संरक्षण में चल रहे आतंकी संगठन फिर से अपना सर उठा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की देखरेख में बहावलपुर में एक गुप्त बैठक हुई थी। इसमें लश्कर और जैश के कमांडर शामिल थे। बैठक में तय हुआ था कि पुराने कमांडरों की जगह नई पीढ़ी के आतंकियों को आगे लाया जाए। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि लश्कर ने मुरीदके में अपने मुख्यालय मरकज ए तैयबा को फिर सक्रिय किया है। आईएसआई नए आतंकियों की ट्रेनिंग भी करा रही है।