क्या देश छोड़कर भागने वाले हैं नेपाल के पूर्व पीएम ओली? भरी सभा को संबोधित करते हुए खुद दे दिया बड़ा बयान

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अफवाहों का खंडन किया कि वह देश छोड़कर भागने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने मौजूदा सरकार पर उनकी सुरक्षा और विशेषाधिकार छीनने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि वह यहीं रहकर राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। 2 min read