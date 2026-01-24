अमेरिका में 100 धर्मगुरुओं को किया गया गिरफ्तार, ट्रंप की सफाई के बावजूद मचा भारी बवाल, क्या है मामला?

अमेरिका के मिनियापोलिस–सेंट पॉल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 100 धर्मगुरुओं को गिरफ्तार किया गया। अमेरिकी इमिग्रेशन एनफोर्समेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान उन पर यह कार्रवाई हुई है। यह जानकारी प्रदर्शन आयोजित करने वाले समूह फेथ इन मिनेसोटा ने दी।