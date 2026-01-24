24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अमेरिका में 100 धर्मगुरुओं को किया गया गिरफ्तार, ट्रंप की सफाई के बावजूद मचा भारी बवाल, क्या है मामला?

मिनियापोलिस–सेंट पॉल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमेरिकी इमिग्रेशन एनफोर्समेंट (ICE) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान लगभग 100 धर्मगुरुओं को गिरफ्तार किया गया। फेथ इन मिनेसोटा समूह के आयोजन में प्रदर्शनकारियों ने टर्मिनल 1 में सड़क ब्लॉक की और एयरलाइनों से ICE के साथ सहयोग बंद करने की मांग की।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 24, 2026

अमेरिका में 100 से धर्मगुरुओं को किया गया गिरफ्तार। (फोटो- IANS)

अमेरिका के मिनियापोलिस–सेंट पॉल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 100 धर्मगुरुओं को गिरफ्तार किया गया। अमेरिकी इमिग्रेशन एनफोर्समेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान उन पर यह कार्रवाई हुई है। यह जानकारी प्रदर्शन आयोजित करने वाले समूह फेथ इन मिनेसोटा ने दी।

ग्रुप ने जानकारी दी कि एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 डिपार्चर एरिया में सड़क ब्लॉक करने के बाद इन धार्मिक नेताओं को स्थानीय पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

आयोजकों ने बताया कि प्रदर्शनकारी एयरलाइनों से यह मांग कर रहे थे कि वे मिनेसोटा में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (आईसीई) के साथ सहयोग बंद करें।

7 जनवरी के बाद से शुरू हुआ बवाल

स्थानीय मीडिया के मुताबिक, 7 जनवरी को प्रवासन कार्रवाई के दौरान आईसीई के एजेंट जोनाथन रॉस की गोली से 37 वर्षीय अमेरिकी महिला रेनी गुड की मौत हो गई थी, जिससे तनाव बढ़ गया है।

हालांकि, इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सफाई भी दी थी। ट्रंप ने रेनी गुड की मौत को 'ट्रेजडी' बताया और कहा कि वे इसको लेकर बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं।

ट्रंप ने एजेंट के बचाव में क्या कहा?

वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ICE एजेंट्स को बचाते हुए कहा कि उनके एजेंट्स कभी-कभी गलतियां करते हैं और ऐसा होता रहता है।

शुरुआत में उन्होंने दावा किया कि गुड ने एजेंट को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में दोनों पक्षों को समझने की बात कही।

इस गोलीबारी के बाद मिनियापोलिस इलाके में रोजाना विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आयोजकों ने बताया कि हवाई अड्डे पर धर्मगुरुओं ने मिलकर प्रार्थना की और उन लोगों की कहानियां साझा कीं जिन्हें आईसीई ने हिरासत में लिया है।

2,000 लोगों को देश से बाहर भेजा गया

फेथ इन मिनेसोटा ने बताया कि इसी हवाई अड्डे से अब तक करीब 2,000 लोगों को देश से बाहर भेजा गया है। वहीं यूनियन सदस्यों का कहना है कि आईसीई ने हवाई अड्डे के 12 कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया है।

यह प्रदर्शन शुक्रवार को हुए एक बड़े आंदोलन का हिस्सा था, जिसे “आईसीई आउट ऑफ मिनेसोटा: ए डे ऑफ ट्रुथ एंड फ्रीडम" नाम दिया गया।

इसके तहत राज्य भर में 700 से ज्यादा कारोबार बंद रहे। आयोजकों ने लोगों से काम पर न जाने, खरीदारी न करने और स्कूल न भेजने की अपील की।

इसी दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने उस सड़क को भी रोक लिया जो बिशप हेनरी व्हिपल फेडरल बिल्डिंग तक जाती है, जहां आईसीई के दफ्तर हैं। हेनेपिन काउंटी शेरिफ कार्यालय के अनुसार, कई घंटों तक प्रदर्शन चलता रहा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Published on:

24 Jan 2026 10:33 am

Hindi News / World / अमेरिका में 100 धर्मगुरुओं को किया गया गिरफ्तार, ट्रंप की सफाई के बावजूद मचा भारी बवाल, क्या है मामला?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

कुदरत का कहर, इंडोनेशिया के पासिरलांगु गांव में लैंडस्लाइड से 7 लोगों की मौत और 82 लापता

Landslide in Indonesia
विदेश

भारत को लेकर ट्रंप के तेवर में आई नरमी , 25% टैरिफ हटाने की तैयारी में अमेरिका, क्या है इसकी वजह ?

विदेश

“चीन उन्हें खा जाएगा”, ट्रंप ने साधा पड़ोसी देश पर निशाना

Donald Trump
विदेश

इस गांव में डर के माहौल में जी रहे हैं लोग, सुनाई देती है अजीबोगरीब आवाज़

Holmfield Village
विदेश

Traffic Lights: क्यों होता है इनका रंग लाल, पीला और हरा? वजह है दिलचस्प

Traffic signal lights
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.