40 दिनों की जंग का दर्दनाक चेहरा: 168 मासूमों बच्चों ने चुकाई जंग की कीमत, अब तक 3 हजार से ज्यादा लोगों की मौत

पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता पेशकश करते हुए 'इस्लामाबाद टॉक्स' का आयोजन किया। इस वार्ता में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने किया जबकि ईरान का नेतृत्व एमबी गालिबाफ ने संभाला लगभग 21 घंटे चली बातचीत के बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकला और दोनों पक्ष अपने देश लौट गए अमेरिकी पक्ष ने कहा कि वार्ता असफल रही और इसका अधिक नुकसान ईरान को होगा जबकि ईरानी स्पीकर ने प्रक्रिया पर अविश्वास जताया गालिबाफ ने एक्स पोस्ट में ईरानी जनता और प्रतिनिधिमंडल का आभार जताया और आगे बातचीत जारी रखने की बात कही दूसरी ओर, गालिबाफ ने एक्स पोस्ट में कहा कि उन्हें पहले ही विरोधी पक्ष की नीयत पर भरोसा नहीं था।