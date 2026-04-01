बड़ी चूक या बड़ी त्रासदी? नाइजीरिया में एयरस्ट्राइक में 200 लोगों के मारे जाने की आशंका

Nigerian airstrike: नाइजीरिया से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। दरअसल, देश के उत्तर-पूर्वी राज्य योबे में शनिवार रात एक सैन्य हवाई हमले में करीब 200 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार रात को उग्रवादियों का पीछा कर रहे नाइजीरियाई सैन्य जेट विमानों ने गलती से एक गांव के बाजार पर बमबारी कर दी। स्थानीय पार्षद और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह हमला एक भीड़भाड़ वाले बाजार क्षेत्र पर हुआ, जहां उस समय बड़ी संख्या में व्यापारी और ग्राहक मौजूद थे।