US-Iran: अमेरिका से शांति वार्ता विफल होने पर पूर्व ईरानी विदेश मंत्री की अमेरिका को दो-टूक, ‘आप शर्तें नहीं थोप सकते’

Iran US Islamabad peace talks failure: पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच हुई शांति वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकल सका। अब इस पर ईरान के पूर्व विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने वाशिंगटन द्वारा अपनाए गए कूटनीतिक दृष्टिकोण की तीखी आलोचना की है। अनुभवी राजनयिक ने वार्ता के आधार पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर पूछा, 'क्या आप जानना चाहते हैं कि बातचीत सफल क्यों नहीं हुई?'