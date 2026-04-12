PM मोदी TMC पर जमकर बरसे, कहा-मदरसों के लिए 6000 करोड़ आवंटित, लेकिन उत्तर बंगाल की उपेक्षा की

उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सिलीगुड़ी में उनकी रैली में भारी भीड़ पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ बढ़ते जन आक्रोश को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा, 'मैं तुम्हारे लिए जिऊंगा। मैं तुम्हारे लिए संघर्ष करता रहूंगा। मित्रों, और आज का यह दृश्य मुझे पूरा विश्वास दिलाता है कि यह टीएमसी की नींद तोड़ देगा। सिलीगुड़ी में इस रैली ने टीएमसी के तथाकथित जंगल राज को विदाई दे दी है। पूरे बंगाल में सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है, सिर्फ एक ही नारा सुनाई दे रहा है। क्रूर टीएमसी सरकार ने 15 साल पूरे कर लिए हैं। इन 15 सालों में आपने तबाही देखी है। मैं यहां कई युवाओं को देख सकता हूं… मित्रों, आज मैं एक-एक करके आपके सामने TMC के सारे गुनाहों और उसके काले कारनामों की पूरी सूची रखूंगा।'