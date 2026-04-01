Global Terrorism Index 2026: पाकिस्तान फिर टॉप पर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ने चौंकाया

फातिमा ने बताया कि पाकिस्तान में आतंकवाद से संबंधित मौतों में पिछले छह वर्षों से हर साल वृद्धि हो रही है। हालिया वृद्धि एक दशक में सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि है। हमलों की संख्या 2023 में 517 से बढ़कर 2024 में 1,099 हो गई, जो कि दोगुने से भी अधिक है। इसके बाद 2025 में इसमें थोड़ी गिरावट आई, हालांकि यह ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर बनी रही। फातिमा के अनुसार, यह रुझान दर्शाता है कि उग्रवादी हिंसा न केवल स्थायी हो गई है, बल्कि अब नए तरीकों से राज्य की क्षमता को चुनौती दे रही है।