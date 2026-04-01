ईरान-अमेरिका वार्ता के बीच ट्रंप ने फोड़ा एक और बड़ा बम: होर्मुज को लेकर बोले हम रास्ता खोलकर रहेंगे

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से बात की। मैक्रों ने कहा कि हालात को शांत करने के लिए पाकिस्तान में चल रही युद्धविराम वार्ता बहुत जरूरी है। उन्होंने ईरान से कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही सुरक्षित और सामान्य बनाई जाए। साथ ही मैक्रों ने कहा कि फ्रांस इसमें मदद के लिए तैयार है और लेबनान समेत हर जगह युद्धविराम का पालन जरूरी है।