युद्धविराम के बाद पहली बार एक दूसरे के आमने-सामने अमेरिकी-ईरानी नेता, पाक में शुरू हुई डायरेक्ट बातचीत

8 अप्रैल को घोषित युद्धविराम के बाद यह पहली बड़ी कूटनीतिक पहल है, जिसका उद्देश्य संघर्ष को और बढ़ने से रोकना और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना है। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने संकेत दिया है कि इस वार्ता का नतीजा काफी हद तक अमेरिका के रुख पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है तो समझौते की संभावना है, लेकिन अगर रुख सख्त रहा तो टकराव जारी रह सकता है।