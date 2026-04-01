ईरान संकट के बीच ट्रंप का बड़ा दावा: खाली टैंकर अमेरिका आ रहे, बोले- ‘दो बड़े देशों से ज्यादा तेल है हमारे पास’

Donald Trump Statement on Oil: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान से जुड़े संकट के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है, जिसने वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल पैदा कर दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि दुनिया भर से बड़ी संख्या में खाली तेल टैंकर अमेरिका की ओर आ रहे हैं, ताकि वहां से तेल और गैस भरी जा सके।