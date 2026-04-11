Islamabad Peace Talks: ईरान-अमेरिका वार्ता से पहले शाहबाज शरीफ-जेडी वेंस की मुलाकात, क्या निकलेगा शांति का रास्ता?

इस उच्च स्तरीय बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ उनके वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं पाकिस्तान की ओर से उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार और गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी बातचीत में शामिल हुए। बैठक से पहले शाहबाज शरीफ ने जेडी वेंस का औपचारिक स्वागत किया। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे का अभिवादन किया और इसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत शुरू हुई। बैठक स्थल पर पाकिस्तान और अमेरिका के झंडे साथ दिखाई दिए।