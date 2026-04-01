अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा: होर्मुज को साफ करने की प्रक्रिया शुरू, ईरान ने भी दी चेतावनी

Donald Trump on Strait of Hormuz: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शनिवार को ईरान से जारी बातचीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिकी सेना होर्मुज स्ट्रेट को साफ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बीच दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल गलियारों में से एक को सुरक्षित करना है।