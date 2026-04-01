US-Iran Peace Talks: ईरान-अमेरिका की 47 साल बाद आमने-सामने वार्ता, लेबनान में हमले रोकने की उठी मांग

US-Iran: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शनिवार को बातचीत हुई। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद यानी 47 साल बाद ये पहली बार है, जब दोनों देशों के नेता वार्ता के लिए आमने-सामने आए हैं। युद्ध विराम वार्ता का यह पहला दौर 2 घंटे तक चला। अमेरिका की तरफ से उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान की तरफ से संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने बैठक का नेतृत्व किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौर की बातचीत में ईरान ने लेबनान में इजरायल द्वारा हमले रोकने की मांग की गई।