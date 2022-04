अपने ही जाल में फंसे इमरान खान, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा विदेशी हस्तक्षेप के सबूत

पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के मामले की सुनवाई कर रहे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से सरकार गिराने में विदेशी साजिश के दावों को साबित करने के लिए ठोस सबूत मांगे हैं।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार ये दावा करते रहे हैं कि उनकी सरकार को गिराने के लिए विदेशी साजिश की जा रही है। इसी द्यावे के आधार पर उन्होंने नैशनल असेंबली में अपने खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव तक को खारिज करवा दिया। इस मामले के कारण पाकिस्तान में सियासी भूचाल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः इस मामले पर संज्ञान लिया। अब सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को अपने दावों के लिए सबूत पेश करने हैं परंतु सबूत ही नहीं होंगे तो आखिर इमरान खान क्या करेंगे? विपक्ष की एकजुटता को देखते हुए इमरान खान ने जो प्लान बनाया था शायद अब वो ही इसमें फँसते नजर आ रहे हैं।

PAK Pm Imran khan trapped in his own trick as SC demand evidences